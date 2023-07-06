«Базы по прописке покупаются»: россияне вычислили, как аферисты развели мальчика на дорогостоящую «помощь» бабушке

Мошеннические схемы, основанные на принципах психологического давления, набирают обороты. 11-летний ребенок из Москвы перевел более 400 тыс. рублей злоумышленникам, которые обещали вылечить его бабушку, сообщает SHOT.

Неизвестные позвонили мальчику, который находился дома один, и сказали, что его бабушка якобы в больнице и ей предстоит операция, на которую требуются большие деньги. Для убедительности также заявили, что пожилую родственницу нужно будет во что-то переодеть после.

Взволнованный ребенок под грузом ответственности за жизнь близкого человека собрал одежду из родительского гардероба и почти 300 тыс. рублей из заначки. Забрать все это мошенники приехали лично.

И только после этого мальчик позвонил маме и рассказал о том, как «спас» бабушку. Мать не обрадовалась и сразу пошла в полицию писать заявление.

«Это говорит о том, что деньги народ прячет под матрасом, а не в банках»; «Не надо давать своим еще не очень умным малолетним детям ключи от гардероба и код от сейфа с деньгами»; «Все просто. Разводят людей из определенных районов. Не бутовским детям звонят, а с Патриков, например. Чтобы жить там, нужно иметь достаточно денег. А базы по прописке покупаются», — прокомментировали новость россияне.

Ранее сообщалось, зачем мошенники звонят и молчат в трубку.