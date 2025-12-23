Беги, смотри, сфоткай: психолог назначила диагноз поколению, которое не умеет отдыхать

Клинический психолог Екатерина Каталина выступила с предупреждением о растущем риске психологического и физического выгорания среди туристов. По словам специалиста, ключевой причиной является популярная модель «максималистского» отдыха, когда путешественники стремятся посетить все знаменитые места в сжатые сроки, превращая отпуск в напряженный марафон, сообщает Царьград со ссылкой на НСН.

Каталина пояснила, что такой подход, ориентированный исключительно на выполнение заранее составленного плана и сбор впечатлений «для галочки», противоречит основной функции отдыха. Вместо восстановления ресурсов он приводит к накоплению усталости, стресса и эмоционального опустошения. Постоянное ощущение, что нужно успеть больше, провоцирует тревогу и не позволяет полноценно погрузиться в текущий момент.

Эксперт отметила, что настоящую психологическую пользу приносят элементы спонтанности и непредсказуемости. Резкая смена обстановки и отказ от жесткого графика заставляют мозг перестраиваться, выходить из рутинных паттернов и создавать новые нейронные связи. Именно неожиданные события и случайные открытия чаще всего остаются в памяти как самые яркие моменты поездки.

Особое внимание психолог уделила коротким, но чрезмерно насыщенным поездкам, популярным в длинные выходные. Попытка вместить в два-три дня интенсивную экскурсионную программу оказывает на организм двойную нагрузку, сравнимую с работой в режиме многозадачности, что ведет к быстрому истощению.

В качестве рекомендации Каталина советует сознательно оставлять в плане «окна» для ничегонеделания, случайных прогулок и импровизации. Это позволяет снизить давление, восстановить внутренний баланс и вернуться из путешествия действительно отдохнувшим, а не более уставшим, чем до него.

