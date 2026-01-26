Беглец с Первого канала шокировал признанием: советское воспитание сломало мне жизнь!

Бывший телеведущий одного из главных российских каналов Антон Привольнов после переезда в Израиль поделился необычными психологическими наблюдениями, сравнивая две культуры воспитания. В своем видеообращении медийная персона отметила, что часто ловит себя на установках, заложенных еще в советский период, где ценностным ориентиром была формула «ты должен», пишет "Лента.ру».

«О чем я думаю очень часто… Я чувствую на себе наше советское воспитание, когда говорят: ты должен, ты будешь хорошим, если то-то и то-то», — заявил Привольнов.

По словам Привольнова, эта модель, сфокусированная на долге и соответствии внешним ожиданиям, контрастирует с тем, что он видит в новой среде. Особенностью местного менталитета ведущий назвал ярко выраженную «любовь к себе» — качество, которое он охарактеризовал как позитивное и желательное для усвоения. Такой взгляд, по его мнению, лишен излишней рефлексии и самокритики, свойственной выходцам из постсоветского пространства.

