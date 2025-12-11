Беглянку с долгами в Елабуге выманили через романтическое свидание

В Елабуге судебные приставы задержали местную жительницу, которая более года уклонялась от исполнения решения суда о взыскании алиментов. Сумма накопленной задолженности превысила 120 тыс. рублей, пишет «Татар-Информ».

Сотрудники службы не могли застать женщину по месту жительства или регистрации. Для установления контакта пристав начал переписку с должницей в социальной сети, представившись потенциальным поклонником.

В ходе переписки была назначена личная встреча. Должнице сообщили, что для нее заказано такси, которое ожидает у подъезда. Прибыв на место, женщина была задержана сотрудниками ведомства.

В отношении нее был составлен административный протокол. Мировой суд назначил наказание в виде 60 часов обязательных работ, а также обязал ее погасить образовавшуюся задолженность.

