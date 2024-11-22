Беглому актеру Белому* вновь отказали в снятии статуса иноагента

Российскому актеру-иноагенту театра и кино Анатолию Белому (Вайсману)* не удалось в который раз снять с себя путем обращения в суд статус иностранного агента, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее решение Мосгорсуда.

Ранее Белый* уже обращался в Замоскворецкий суд Москвы с требованием изъять его имя из списков иноагентов, куда его внес российский Минюст в декабре 2023 года. Однако актеру в этом было отказано.

«Вайсману* отказано в удовлетворении жалобы», — рассказал собеседник агентства.

Напомним, российский актер Анатолий Белый*, который бежал из России после начала СВО, был признан Минюстом РФ иноагентом за постоянные антироссийские высказывания и критику ВС РФ и руководства страны.

Ранее сообщалось, что блогер Максим Кац* подал кассационную жалобу на решение суда приговорить его к восьми годам колонии заочно по делу о фейках о ВС РФ. Информация об этом опубликована на официальном сайте Басманного суда Москвы.

* — внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов.