Блогер Кац* обжаловал приговор суда за фейки о ВС РФ

Блогер Максим Кац* подал кассационную жалобу на решение суда приговорить его к восьми годам колонии заочно по делу о фейках о ВС РФ. Информация об этом опубликована на официальном сайте Басманного суда Москвы.

Блогера призвали виновным в распространении ложной информации об использовании сил российской армии.

Следствие установило, что 3 апреля 2022 года Максим Кац, находясь за границей, опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись, в которой распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о том, что российские войска уничтожают на Украине населенные пункты и мирных жителей.

Ранее сообщалось о том, что Минюст объяснил внесение Земфиры в реестр иноагентов.

*физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.