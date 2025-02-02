Беглый экс-глава ФБК Волков* задолжал приставам почти 240 тыс рублей

Леонид Волков*, который ранее возглавлял «Фонд борьбы с коррупцией» (организация признана экстремистской и ликвидирована), а также является беглым иностранным агентом, оставил в России долги на сумму около 240 тысяч рублей. Он включен в список экстремистов и террористов, составленный Росфинмониторингом.

Эту информацию РИА Новости получило из базы данных службы судебных приставов и судебных документов.

По данным агентства, беглый Волков* не оплатил пять штрафов за административные правонарушения на общую сумму 170 тысяч рублей. Кроме того, судебные приставы планируют взыскать с него почти 70 тысяч рублей в качестве налогов и сборов, а также исполнительский сбор в размере 2 100 рублей.

«Общая сумма долга Волкова* составляет 239 406 рублей», — приводится в публикации.

Ранее сообщалось, что российский актер Игорь Петренко задолжал экс-супруге Ирине Климовой 1,2 млн рублей по алиментам на детей.

* — признан иноагентом в России и и внесен в перечень экстремистов и террористов

** — запрещенная в России экстремистская организация