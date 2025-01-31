Петренко годами не платил алименты на детей от Климовой

Игорь Петренко на протяжении многих лет не платил алименты детям от Екатерины Климовой, а на определенном этапе общий размер задолженности достиг 10 млн рублей. Такую информацию сообщил «Woman Hit» со ссылкой на телеграм-канал «Звездач».

Согласно опубликованной информации, когда накопилась названая выше сумма, начался суд и дело сдвинулось с мертвой точки. В настоящее время долг размер задолженности уменьшился до 1 млн 292 тыс. рублей.

Петров был женат на Климовой практически десять лет. За это время на свет появились сыновья Матвей и Корней. В настоящее время актер находится в браке с коллегой Кристиной Бродской, которая родила ему трех дочерей. У его бывшей жены всего четыре ребенка. Первая дочь появилась на свет от мужа Ильи Хорошилова, а младшая – от коллеги по цеху Гелы Месхи.

Ранее сообщалось о том, что Саша Петров в преддверии появления первенца приобрел загородный дом.