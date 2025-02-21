Беглый иноагент Дудь ест лапшу на вокзале и просит деньги у подписчиков

Юрий Дудь*, бывший российский блогер, который теперь проживает в США, жалуется в социальных сетях на то, что ему приходится искать средства к существованию. После того как он покинул Россию, он перестал получать регулярную финансовую поддержку от USAID и теперь вынужден полагаться на пожертвования от своих подписчиков.

Как посетовал Дудь, после закрытия в США USAID он сильно поиздержался. В качестве подтверждения он выложил в своем аккаунте в соцсетях фото, где сидит на вокзале и ест заварную лапшу из «бомж-пакета».

«Времена непростые, репрессивных законов больше, и они сильно ограничивают наши возможности продавать рекламу», — жалуется иноагент.

Правда это или нет — остается только догадываться. К слову, еще в 2022 году российский эксперт и блогер Сергей Колясников провел исследование, в котором раскрыл информацию о том, как Государственный департамент Соединенных Штатов Америки (Госдеп США) создал образ Юрия Дудя.

Согласно результатам исследования, в период с 2018 по 2021 годы Дудь получил более 80 млн руб. от израильско-американской компании Yoola Labs Ltd, специализирующейся на продвижении блогеров.

Ранее сообщалось, что суд приговорил Дудя к штрафу за нарушение закона об иноагентах.

*внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.