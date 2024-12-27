Суд Москвы признал виновным Юрия Дудя за очередное нарушение

Игнорирующего иноагентский закон журналиста Юрия Дудя* оштрафовали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы.

Покинувший Россию Юрий Дудь* продолжает вести активную деятельность в интернете, вести блоги и каналы, но при этом часто не ставит на себя маркировку иностранного агента. Так как интервьюер находится в соответствующей базе лиц, по российским законам он обязан отмечать свой статус.

Так как в очередной раз Дудь* при публикациях в Сети не использовал маркировку иноагента, за что суд в столице оштрафовал его на 45 тысяч рублей.

Напомним, что первый штраф Юрий Дудь* получил в 2022 году. Тогда суд обязал его выплатить 120 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Также ему назначили штраф на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки на материалах в соцсетях.

Ранее сообщалось, что глава ЛБИ Мизулина отказывается от перемирия с Лебедевым и Дудем*.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента