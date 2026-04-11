Беглый Милохин оценил минуту своего разговора с фанатами почти в 5000 рублей

Блогер и музыкант Даня Милохин, покинувший Россию в 2022 году, нашел новый способ заработка на своем имени. Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на информацию OKB News, артист оценил личную встречу с поклонниками в 100 евро — это около 9 тысяч рублей по текущему курсу.

За эти деньги, как утверждается, фанат получит две минуты общения с блогером, совместное фото и автограф. Примечательно, что билеты на концерты Милохина, которые пройдут в Роттердаме и Варшаве, стоят значительно дешевле — до 4,5 тысячи рублей.

Милохин покинул Россию в сентябре 2022 года — еще до официального объявления частичной мобилизации. Позднее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призвала проверить, почему тиктокер уклонился от службы в армии. СМИ выяснили, что блогер состоит на воинском учете в Краснодарском крае с 2018 года и не имеет законных оснований для отсрочки. Впоследствии Милохину ограничили доступ к банковским счетам на территории России.

