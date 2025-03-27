Беглый преступник, объявленный в розыск, попался полиции в Кузбассе

Правоохранители в Кемерове задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на пресс-службу полиции Кузбасса.

Совершивший кражу мужчина был объявлен в федеральный розыск. Бегство привело его в Кемерово, где он попался полицейским. При преступнике нашли 40 свертков с запрещенными веществами, масса которых составила 16 граммов. Экспертиза подтвердила, что это наркотическая трава.

31-летнего мужчину задержали благодаря бдительности местного жителя. Он сообщил им о подозрительном человеке в городском парке. Сам сибиряк объяснил, что наркотические свертки якобы нашел и решил оставить себе. Было возбуждено уголовное дело.

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