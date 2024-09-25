Беглый солист-иноагент Little Big Илья Прусикин стал отцом во второй раз

Сбежавший из России в США после начала СВО в 2022 году фронтмен группы Little Big Илья Прусикин похвалился в сети, что стал во второй раз отцом. Супруга музыканта, певица Софья Таюрская, выложила в своем блоге в запрещенной в РФ соцсети видео, где супружеская пара сначала играет в детскую игрушку, а затем девушка появляется с новорожденным на руках.

При этом пол и дату рождения ребенка пара решила не уточнять пока. Себя и супруга Таюрская с иронией назвала родителями-«неудачниками».

«Неудачники рожают», — подписала она видео.

Таюрская и Прусикин после начала СВО выступили с резкой критикой российских властей, после чего сразу эмигрировали в США. Супруги обосновались в Лос-Анджелесе, а затем дали местным СМИ несколько антироссийских интервью. У Прусикина от певицы Tatarka есть старший сын по имени Добрыня.

Ранее суд в Москве популярно объяснил музыканту Андрею Макаревичу*, за что тот признан иноагентом.

* — включен Минюстом РФ в список иноагентов