«Белая смерть» на горках: жители Раменского заподозрили, что парк в небезопасной обработке

Очередной экологический спор в социальных сетях получил официальный комментарий от администрации Раменского городского парка. Поводом стали фотографии и обеспокоенные сообщения местных жителей, предположивших, что для борьбы с гололедом на склонах и тротуарах используется техническая соль. Пользователи выражали опасения за здоровье белок и птиц, обитающих на территории, пишет REGIONS .

Информация появилась в соцсетях. Бдительные горожане посчитали, что горки в популярном местном парке поверхности горок и дорожки якобы обрабатывают солью. Подобные сыпучие средства агрессивно разрушает экосистему парка: химикаты отравляют почву, губят корни деревьев и вызывают болезненные ожоги лап у белок и птиц. Для людей соль также небезопасна — она портит одежду и может вызвать раздражение кожи или глаз при случайном контакте во время активных игр.

«В Раменском городском парке солью засыпают горки! А ведь в парке бегают по земле белки, гуляют птицы», — написали пользователи.

Однако официальная проверка показала, что основания для паники отсутствуют. По данным администрации, подрядная организация применяет исключительно натуральный и безопасный материал — обычный песок. Эта практика соответствует нормам содержания зеленых зон и не представляет угрозы для местной фауны.

Параллельно с разъяснением ситуации представители парка акцентировали внимание на другом важном аспекте — безопасности посетителей. На всей территории действует строгий запрет на катание с естественных склонов, горок и насыпей с использованием любых средств. Данное правило, обозначенное предупреждающими табличками, направлено на предотвращение травматизма среди детей и взрослых.

Администрация напомнила, что допуск детей к такому опасному досугу может повлечь за собой административную ответственность для родителей или законных представителей.

