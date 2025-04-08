Бельгия направила Украине миллиард евро и пообещала еще

Бельгия согласилась выделить Украине пакет помощи в размере миллиарда евро из денег, которые поступили от налогов на доходы от находящихся под заморозкой российских активов. Как сообщило РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, которая состоялась на Украине.

По утверждению Де Вевера, помощь подобного характера Бельгия планирует оказывать каждый год. В этой европейской стране находится $190 млрд из $210 млрд замороженных Европейским союзом активов России. Согласно местных законам, депозитарий Euroclear платит налог в 25% на прибыль от финансовых услуг. В итоге, миллиард евро в год из четырех миллиардов общего дохода от замороженных активов России до налогообложения, поступает в бельгийский бюджет.

Ранее в Бельгии озвучили риски, которые могут возникнуть после незаконного изъятия попавших под заморозку активов РФ.