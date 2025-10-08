Бельгийцы сравнили жизнь в России и Европе после переезда

Год назад бельгиец Оливье Бриду, которому исполнилось 48 лет, принял решение о переезде в Россию вместе со своей женой Ярославой и их маленьким сыном Лео, которому тогда было два года.

Первоначально семья поселилась в Рыбинске, где они запустили небольшое кафе с уличной едой. Однако недавно они переехали в Ярославль, где планируют реализовать новый проект — «пространство итальянской еды, музыки и искусства».

В интервью изданию 76.RU Оливье и Ярослава поделились мотивами переезда из Европы в Россию и рассказали о том, что их больше всего удивило в российской действительности. По словам Оливье, Россия оказалась на удивление удобной и доступной в решении повседневных вопросов.

Основным преимуществом, по мнению бельгийца, стали доступные тарифы на коммунальные услуги.

«В Бельгии после ковида цены на электричество, газ, воду резко пошли вверх. Эти блага в стране становятся роскошью. Семьи смотрят, нельзя ли опустить температуру на полградуса, чтобы меньше платить за отопление», — поделился Оливье.

Он также отметил, что «позволить себе набрать воды в ванну могут далеко не все — слишком дорого». По его словам, из-за увеличения цен на ресурсы, «многие компании просто банкротятся, не выдерживая расходов на коммуналку».

В России, как утверждает Бриду, стоимость коммунальных услуг значительно ниже, особенно в сравнении с уровнем доходов населения. Аналогичное мнение семья высказала и о доступности жилья.

Кроме того, семья отметила хорошее состояние общественного транспорта в России. В отличие от Бельгии, где задержки поездов могут достигать нескольких часов, в России транспорт ходит по расписанию. Стоимость услуг такси также значительно ниже — примерно в 10 раз.

