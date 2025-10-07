Депутат рассказал о скидках на оплату ЖКУ для военных пенсионеров

Военные пенсионеры в большинстве регионов России имеют право на скидки при оплате жилищно-коммунальных услуг в размере от 30% до 60%. Об этом РИА Новости сообщил депутат Государственной Думы Никита Чаплин.

Как уточнил парламентарий, льготы распространяются на лиц, имеющих стаж военной службы более 20 лет. Для действующих военнослужащих и сотрудников спецслужб предусмотрена компенсация расходов на ЖКУ в случае, если они превышают 10% от общего дохода семьи.

Меры поддержки устанавливаются как на федеральном, так и на региональном уровне. Например, в Санкт-Петербурге пенсионеры с трудовым стажем 40-45 лет получают 50% скидку на коммунальные услуги. В Москве пенсионеры старше 80 лет полностью освобождаются от оплаты вывоза твердых коммунальных отходов. Во многих субъектах РФ лицам старше 70 лет компенсируется 50% взносов на капитальный ремонт.

Для оформления льгот военным пенсионерам необходимо обратиться в органы социальной защиты или МФЦ по месту жительства, предоставив документы, подтверждающие право на получение мер поддержки.

