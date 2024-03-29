Белгород атаковал беспилотник ВСУ: есть погибший
Фото: [Вячеслав Гладков/t.me]
Днем в пятницу, 29 марта, в Белгороде произошло ЧП: украинский дрон самолетного типа атаковал многоквартирный дом прямо в областной столице. Подробности в своем официальном канале привел губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его данным, в результате взрыва, который последовал после атаки на дом, есть погибший – это мужчина, а также двое пострадавших. Среди них – супруга погибшего, ее с черепно-мозговой травмой, ожогом бедра и рваными ранами лицами доставили в больницу.
Еще один пострадавший – мужчина, он получил осколочное ранение поясницы. Всем пострадавшим сейчас оказывают помощь медики. Есть повреждения и в квартирах – так, в пяти жилых помещениях выбиты окна, повреждены балконы, одна легковая машина. На месте все еще работают оперативные службы, ожидается прибытие взрывотехников.