Белгород под обстрелом ВСУ: власти уточняют последствия массированной атаки

Белгород и Белгородский округ подверглись массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом вечером 15 февраля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, удары пришлись по территории города и прилегающего района.

Предварительно, пострадавших нет. Глава региона отметил, что информация о возможных разрушениях и других последствиях уточняется. На месте работают оперативные и экстренные службы, проводится обследование территории.

Власти призывают жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Дополнительные данные о характере повреждений и возможном ущербе будут озвучены после завершения работы специалистов.

Ранее сообщалось, что Гладков сообщил о веерных отключениях в Белгородской области после «огневого воздействия».