Белгород под обстрелом ВСУ: власти уточняют последствия массированной атаки
Гладков: Белгород и Белгородский округ подверглись массированной атаке ВСУ
Фото: [istockphoto.com/shcherbak volodymyr]
Белгород и Белгородский округ подверглись массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом вечером 15 февраля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, удары пришлись по территории города и прилегающего района.
Предварительно, пострадавших нет. Глава региона отметил, что информация о возможных разрушениях и других последствиях уточняется. На месте работают оперативные и экстренные службы, проводится обследование территории.
Власти призывают жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Дополнительные данные о характере повреждений и возможном ущербе будут озвучены после завершения работы специалистов.
