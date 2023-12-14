Белгородская область ждет решение правительства о создании ОЭЗ

Предприятия Шебекино понесли большой урон после украинских обстрелов. Об этом в своем официальном канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Напомним, что с предложением ввести в Шебекино особую экономическую зону к президенту России во время пресс-конференции обратилась директор завода. Она уточнила, что на данный момент, чтобы восстановить производство, можно ввести ОЭЗ на три-пять лет.

Губернатор Гладков отметил, что поддержка президента Владимира Путина и большая поддержка экономики крайне важна для региона. Поэтому власти Белгородской области с нетерпением ждут решение российского правительства.