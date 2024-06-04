Белгородская пенсионерка объяснила, почему не пустила детей в убежище во время ракетной опасности

Пожилая жительница Белгорода во время сигнала тревоги отправила ораву детей из двора в другое убежище, которое располагается в подъезде. Она не признает, что пыталась кому-то навредить. Об этом женщина рассказала «Газете.ру» .

Пенсионерка из Белгорода попала на видео, где показано, как дети бегут в подъезд дома №15 на улице Шаландина по сигналу тревоги, но вход в него перегородила женщина и еще несколько человек. Горожанка что-то объяснила детям и отправила в другое направление. Она рассказала журналистам, что была вынужденна так сделать из-за скопления людей и затора из соседей на входе в убежище.

По словам пенсионерки, в подъезд стали заходить взрослые, включая и стариков с больными ногами. Ждать, пока они пройдут, времени не было: детей нужно было спасать. Хотя женщину потребовали наказать за произошедшее, сама она не боится. По ее словам, есть свидетели, которые понимают, почему она перенаправила детей в другое убежище во время сигнала.

По мнению жительницы Белгорода, громче всех историю раздувают ее злопыхатели.

«У нас тут есть такие категории. В третьем подъезде нигде не работающая, молодая, 46 лет. Она хочет быть старшей дома. Но кто ее поставит? Она всех подговорила, круг такой собрала, что они начали писать всякую гадость. Пускай подают. Они говорят так — пускай говорят, Свидетели есть, мы вместе стояли на крылечке. Просто до слез обидно, понимаете?» — заключила женщина.

По словам женщины, она пыталась помочь ребятам как можно скорее оказаться в безопасном месте, чтобы они не попали в давку и не ждали своей очереди долго.

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