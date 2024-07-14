Белгородские дети массово заразились загадочным вирусом в крымском лагере «Юность»

Почти 20 детей из Белгородской области, отдыхающих в лагере Крыма, пожаловались на одни и те же симптомы. У ребят подозревают вирусную инфекцию, но какую именно еще неизвестно, сообщает Shot.

В лагере «Юность» в Евпатории произошел массовый случай заражения среди детей. Как минимум 19 школьников из Белгородской области почувствовали себя плохо. У всех наблюдались боли в животе, тошнота, головная боль. Характерные симптомы для норовируса.

Также подозревали, что юные отдыхающие могли получить солнечный удар или ротавирус. Все эти версии проверят, однако пока сотрудники Роспотребнадзора не нашли нарушений в лагере.

Отмечается, что дети в порядке: их жизням и здоровью ничего не угрожает. Состояние зараженных стабилизировали, они восстанавливаются в больнице Евпатории.

Ранее сообщалось, что в Туве произошло массовое заражение. Инфекционист Мескина назвала вероятные причины.