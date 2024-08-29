Белкина назвала ожидаемым иск Google к российским СМИ

Заместитель главреда RT Анна Белкина прокомментировала скандальный иск Google к ряду российских масс-медиа, в том числе и телеканалу.

Американская компания имеет претензии к АНО «ТВ-Новости» (RT), «Царьград медиа» и Фонду православного телевидения. Представитель последнего Анна Белкина подчеркнула, что ничего неожиданного не произошло, ведь Google годами блокировал RT в YouTube за рекордные показатели.

«...пессимизировал нас в поисковиках, где мы входили в топы по самым актуальным «новостям», — отметила заместитель главного редактора RT.

С RT история длится с 2022 года. Тогда Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск учредителя канала к американской Google LLC, ирландской Google Ireland Limited и российскому ООО «Гугл». Целью было восстановление доступа к каналам, заблокированным на видеохостинге YouTube.

Напомним, первое слушание по иску Google к СМИ РФ должно было пройти накануне, 28 августа, в окружном суде Калифорнии. Однако заседание отменили. Суд потребовал прийти к соглашению по дате слушаний и определиться до 3 сентября. Участвующие в споре стороны должны связаться с заместителем судьи.

Ранее сообщалось, что YouTube покинул первые строчки российских поисковиков.