YouTube покинул первые строчки российских поисковиков

Видеохостинг YouTube перестал отображаться на первых строчках в российских поисковых системах, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭС) Сергея Гребенникова.

Он отметил, что сейчас все чаще в поисковых запросах появляются Rutube и «VK Видео».

«Поисковая система — это алгоритм, который реагирует на запрос, а значит, меняется и первая строка выдачи. Все логично, к тому же авторы контента сейчас активно переносят архив на российские платформы, — отметил Гребенников.

Как ранее сообщали СМИ, Роскомнадзор может начать накладывать санкции против сайтов, которые нарушают законодательство РФ. Ограничения могут повлиять на отображение в поисковых сервисах, уточнял источник. Сайт может и вовсе быть исключен при поиске.

Ранее сообщалось, что компания VK увеличила скорость загрузки видео и музыки в связи с популярностью сервиса.