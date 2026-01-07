Белок-защитник исчезает: вот почему кожа не прощает даже легкой красноты от солнца

Группа исследователей из Медицинского центра Чикагского университета описала ранее неизвестный молекулярный механизм, связывающий воздействие ультрафиолетового излучения с повышением риска развития онкологических заболеваний кожи. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications, пишет progorodsamara .

Ученые установили, что ультрафиолетовое излучение приводит к снижению уровня белка YTHDF2 в клетках кожи. Этот белок выполняет регуляторную функцию, влияя на стабильность определенных молекул матричной РНК. Его дефицит активирует сигнальный путь, в который вовлечен рецептор TLR3, обычно не играющий существенной роли в кожных воспалительных реакциях.

Активация данного рецептора запускает выраженный воспалительный ответ. По мнению авторов исследования, это создает условия для накопления мутаций и может способствовать последующему злокачественному перерождению клеток. Открытие указывает на то, что даже кратковременное воздействие ультрафиолета, вызывающее ожог, способно инициировать долговременные патологические изменения на клеточном уровне.

Руководитель исследования профессор Ю-Инг Хэ отметила, что понимание этой цепочки событий открывает новые возможности для профилактики. Потенциальными мишенями для терапии могут стать как сам белок YTHDF2, так и активируемый при его недостатке сигнальный путь TLR3.

Ранее сообщалось, что Долина может получить неустойку из-за отмены юбилейного концерта в Доме музыки.