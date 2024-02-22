Белоруссия обнаружила украинскую ударную группировку на своей границе

По словам Хренина, на границе с Белоруссией зафиксировано примерно 112-114 человек с украинской стороны, из которых состоит ударная группировка. При этом он отметил, что для охраны границы украинская армия использует всего 17 тысяч человек, остальным военнослужащим просто нечего там делать. Однако Хренин подчеркнул, что Белоруссия не планирует наращивать силу на южной границе и стягивать туда войска.

Неделю назад сотрудники КГБ задержали диверсантов, переброшенных украинской СБ через границу в Гомельской области. Сотрудники спецслужб обнаружили у задержанных украинцев взрывные устройства. Сообщается, что диверсанты собирались использовать их для терактов в России и Белоруссии. Также отмечается, что примерно месяц назад Украина пыталась провести разведку границы с Белоруссией с помощью беспилотников и начала обустраивать минные поля и строить заграждения.