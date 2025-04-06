Белорусские пограничники пресекли ввоз рекордного количества взрывчатки из Польши

Пограничники в Республике Беларусь остановили нелегальный ввоз крупнейшей партии взрывчатки в истории страны. Опасный груз пытались провезти из Польши.

Информацию разместил канал Государственного таможенного комитета Белоруссии. Из его данных следует, что водитель из Польши пытался провезти в ЕАЭС через пункт «Брест» крупнейшую в истории республики партию взрывчатки: более 580 кг. Груз при этом прикрыли шумоизоляцией.

Предварительно выяснили, что опасные вещества изначально произвели в США. Это пентаэритриттетранитрат (ТЭН). Однако еще потребуются дополнительные экспертизы.

Отмечается, что водителя грузовика задержали. Было возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что суд поддержал пограничников, не пустивших в Россию украинку из-за записей на телефоне.