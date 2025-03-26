Суд поддержал пограничников, не пустивших в Россию украинку из-за записей в смартфоне

Гражданка Украины, прибывшая в аэропорт Шереметьево, не смогла попасть на территорию Российской Федерации из-за обнаруженных в ее гаджете сообщений, содержащих недостоверную информацию о российских военных и гражданах. Разгневанная женщина обжаловала это решение в судебном порядке, что подтверждается документами, предоставленными РИА Новости.

В октябре 2024 года гражданка Украины, которой исполнилось 24 года, вернулась в Россию на самолете. В Российской Федерации у нее есть вид на жительство, и она зарегистрирована в налоговой службе. В том же 2024 году ее родители стали гражданами России, а сама девушка пока не получила гражданство, «поскольку не торопилась». В будущем она хотела переехать в Армавир и жить там постоянно.

Сотрудники пограничной службы решили провести дополнительную проверку личности девушки. В ходе проверки они задали ей вопросы и изучили содержимое ее смартфона.

В ходе проверки выяснилось, что девушка оставила одобрительный комментарий под постом «Херсон — это Украина» в социальных сетях. Кроме того, она грубо и оскорбительно высказывалась о россиянах в переписке с матерью и негативно отзывалась о российских военных.

Сотрудники пограничной службы пришли к заключению, что существует риск для безопасности Российской Федерации и общественного спокойствия. В связи с этим гражданке Украины было отказано в пересечении границы.

Женщина не смирилась с таким положением дел подала в суд, чтобы оспорить это решение, так как она уже давно проживает в Российской Федерации и за все это время не нарушала законы, включая миграционное законодательство.

«Суд пришел к выводу, что пограничники действовали в рамках своих полномочий, а выявление угроз безопасности РФ — это и есть их первоочередная задача. Исковое заявление было отклонено», — приводится в публикации.

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