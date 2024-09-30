Белорусские пограничники приземлили дрон у границы с Литвой

Об этом сообщил РБК, ссылаясь на Госпогранкомитет Белоруссии.

На минувшей неделе белорусские пограничники были вынуждены провести экстренное приземление беспилотного летательного аппарата, который пересек государственную границу в Гродненской области.

Согласно официальным данным, инцидент произошел 29 сентября. После принудительной посадки дрона на месте его падения был обнаружен смартфон, предположительно принадлежащий владельцу дрона.

В настоящее время в отношении лиц, причастных к данному происшествию, возбужден административный процесс. Власти Республики неоднократно информировали о случаях, связанных с беспилотными летательными аппаратами, обнаруженными на границе.

Ранее над Курской областью сбили две украинские ракеты.