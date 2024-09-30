Над Курской областью сбили две украинские ракеты

Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов. Соответствующая информация появилась в его телеграм-канале.

Вооруженные силы Украины предприняли попытку нанесения ракетного удара по территории Курской области. По официальным данным, две ракеты были своевременно перехвачены в воздушном пространстве региона.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов поблагодарил военнослужащих за эффективную работу по отражению угрозы. Однако информация о возможных последствиях от падения обломков пока не сообщалась.

Не уточняется, какой именно тип ракетного вооружения применяли украинские войска. Ясно лишь, что атака была вовремя предотвращена благодаря оперативным действиям российских подразделений.

Ранее жительница Курска рассказала об обстановке после атаки дрона ВСУ по жилому дому.