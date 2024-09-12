Белорусские власти не планируют блокировать YouTube, такой цели нет, заявил министр информации республики. Об этом сообщили в «БелТА».

«Как только мы почувствуем угрозу со стороны любого поставщика услуги, мы будем адекватно действовать. Адекватно, соразмерно, дипломатически верно. Но сегодня не стоит задача что-то закрывать самим», — сказал он.

В республике в четверг, 12 сентября, представили новый мультимедийный портал Videobel. Как отметил министр, платформа не предназначена для замены YouTube, а создана «на случай, если нас ограничат, чтобы мы не остались без информационных инструментов».

Ранее сообщалось, что продолжается прием заявок на участие во всероссийском проекте «ЭтНик: кадры решают».