Белорусских школьниц отправили на «урок ума» после скандала с салютом 9 Мая

Для могилевских школьниц, которые показали во время праздничного салюта 9 Мая средний палец, устроили специальную воспитательную программу под названием «урок ума». Об этом сообщила Life.ru.

Белорусские школьницы во время праздничного салюта 9 Мая решили заснять ролик. В кадрах они показывают средний палец. Видео появилось в Сети, его героинь быстро идентифицировали. Для них решили представить персональную воспитательную программу, в рамках которой учениц свозили к мемориалу, устроенному на месте братской могилы в деревне Борки.

«Школьницы ознакомились с мемориальным комплексом, узнали о страшной истории этого места, посмотрели отрывки из фильма „Иди и смотри“, а также получили наставление от представителя духовенства протоиерея Сергия Лободы», — указали журналисты.

В Борках похоронены около 1,8 тыс. местных жителей, которые были казнены фашистскими карателями в 1942 году.

Ранее сообщалось, что специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников извинился перед белорусским президентом Александром Лукашенко за ошибочные заявления на репортаже с парада Победы. Он указывал, что Лукашенко якобы не встал, когда мимо шел военный расчет Белоруссии. Как оказалось, корреспонденту показалось и он это понял, когда пересмотрел видео с парада.