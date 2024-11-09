Белорусский пранкер уговорил российских учителей надеть шапочки из фольги из-за угрозы НАТО

Как рассказал пранкер, он прислал на почту администраций некоторых российских школ письмо от имени депутатов «Единой России», в котором сообщил о необходимости провести патриотическую акцию «Шлем Отечества».

Суть акции заключалась в том, чтобы сделать шапочки из фольги, сфотографироваться или записать видеоролики с ними. Целью лжеакции стало повышение осведомленности и навыков педагогов в области практических занятий по гражданской обороне.

Отмечается, что некоторые учителя поняли, что подобная просьба является фейком, и отказались от участия в акции. Другие же восприняли письмо всерьез и начали активно проводить ее в школах.

Как отметил Бохан, инструкцию для «Шлема Отечества» он разработал с помощью платформы искусственного интеллекта ChatGPT.

Это не первый пранк Бохана, который он устроил в отношении учителей из России. В 2023 года блогер убедил руководителей двух учебных заведений из Архангельской области разместить у себя листовки со своей фамилией. Эти листовки должны были быть агитационными в преддверии выборов.

Ранее Mash сообщил, что мошенники придумали новую схему обмана россиян через популярный мессенджер.