Mash: мошенники начали обманывать россиян, представляясь сотрудниками WhatsApp

Мошенники придумали новую схему обмана россиян, сообщил Mash. По информации источника, аферисты начали представляться сотрудниками мессенджера WhatsApp*, угрожая блокировкой аккаунта и не только.

Злоумышленники под видом сотрудников колл-центра мессенджера просят граждан срочно продиктовать некий «спасательный код», чтобы убедиться, что пользователь является настоящим. По данным Mash, данный код является комбинацией для восстановления доступа к аккаунту пользователя.

Когда она оказывается в руках аферистов, они получают возможность войти в профиль человека. После этого меняется пароль от аккаунта, из-за чего вернуться к своей учетной записи не представляется возможным.

Мошенники начинают рассылку контактам пользователя сообщений с просьбой срочно отправить деньги. Уточняется, что злоумышленники озвучивают разные причины — чаще всего это версия с ДТП, в которое попали родственники собственника аккаунта.

Ранее МЧС России предупредило граждан о мошенниках, продающих пожарные извещатели.

*компания Meta, которой принадлежит WhatsApp признана в РФ экстремистской и запрещена