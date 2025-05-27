Белорусское радио неожиданно начало ловить в Киевской области

По данным украинского портала, сигнал появился внезапно, вызвав вопросы о технических сбоях или возможных внешних вмешательствах в эфирное вещание. Ситуацию зафиксировали в отдельных районах Киевской области.

Отметим, что радиоэфир стал полем для информационного противостояния. Белорусское радио начало ловить как раз на фоне сообщений о перехвате радиообмена на иностранных языках в Запорожской области, о котором ранее заявляли российские разведчики группировки «Днепр».

Ранее сообщалось, что «Радио Судного дня» передало три сообщения.