Белорусское радио неожиданно начало ловить в Киевской области
«Страна»: в Киевской области Украины начало ловить белорусское радио
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В отдельных районах Киевской области жители начали принимать белорусские радиопередачи на частотах местной станции «Блиц», сообщает «СТРАНА.ua».
По данным украинского портала, сигнал появился внезапно, вызвав вопросы о технических сбоях или возможных внешних вмешательствах в эфирное вещание. Ситуацию зафиксировали в отдельных районах Киевской области.
Отметим, что радиоэфир стал полем для информационного противостояния. Белорусское радио начало ловить как раз на фоне сообщений о перехвате радиообмена на иностранных языках в Запорожской области, о котором ранее заявляли российские разведчики группировки «Днепр».
Ранее сообщалось, что «Радио Судного дня» передало три сообщения.