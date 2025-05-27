Белорусское радио неожиданно начало ловить в Киевской области

«Страна»: в Киевской области Украины начало ловить белорусское радио

Общество

Фото: [unsplash.com]

В отдельных районах Киевской области жители начали принимать белорусские радиопередачи на частотах местной станции «Блиц», сообщает «СТРАНА.ua».

По данным украинского портала, сигнал появился внезапно, вызвав вопросы о технических сбоях или возможных внешних вмешательствах в эфирное вещание. Ситуацию зафиксировали в отдельных районах Киевской области.

Отметим, что радиоэфир стал полем для информационного противостояния. Белорусское радио начало ловить как раз на фоне сообщений о перехвате радиообмена на иностранных языках в Запорожской области, о котором ранее заявляли российские разведчики группировки «Днепр».

Ранее сообщалось, что «Радио Судного дня» передало три сообщения.

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