Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов выразил мнение, что победа российских вооружённых сил над неонацизмом станет историческим событием, сравнимым с подвигом советского народа и армии в годы Великой Отечественной войны.

В своем материале, опубликованном в сборнике статей членов Совета безопасности Российской Федерации, посвященном празднованию Дня Победы, министр выразил эту мысль.

Он подчеркнул, что российские военные стоят на страже безопасности граждан и успешно выполняют задачи специальной военной операции.

«Российские солдаты и офицеры защищают то, за что сражались их деды и прадеды», — написал Белоусов.

Министр обороны Российской Федерации подчеркнул, что российские войска продолжают удерживать стратегическое преимущество на всём протяжении линии фронта.

Ранее Белоусов одним словом ответил на вопрос, в какой форме примет парад Победы 9 мая.