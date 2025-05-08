Белоусов ответил на вопрос, в какой форме примет парад Победы 9 мая

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов прокомментировал вопрос представителей СМИ о том, в каком виде он будет присутствовать на параде Победы в Москве — в военной форме или в гражданской одежде. Об этом передает Telegram -канал кремлевского пула РИА Новости.

В этом году Белоусов впервые станет участником парада Победы, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве.

«Увидите», — отметил министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Китайский лидер прилетел в Москву 7 мая, где, вероятно, будет находиться до 10 мая. Си Цзиньпин посетит парад Победы, а также примет участие в других мероприятиях, посвященных 80-й годовщине разгрома фашистов.

Ранее стало известно о том, что 9 мая по Красной площади пройдут китайские военные.