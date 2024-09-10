Белоусов поздравил российских бойцов, освобождавших Новогродовку и Мемрик в ДНР

Глава Минобороны России Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы принимавшим в освобождении населенных пунктов Новогродовка и Мемрик в Донецкой народной республике подразделениям ВС РФ, информирует пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

В частности, поздравления были направлены составу 30-й отдельной мотострелковой бригады, водрузившей российское знамя над Новогродовкой.

«С первых дней СВО личный состав бригады с честью и доблестью ведет упорные бои с неонацистами на различных направлениях, а сегодня бригада успешно решает боевые задачи в составе группировки войск „Центр“, уничтожая врага на Красноармейском направлении», — отмечается в телеграмме.

Кроме того, поздравления от министра обороны в связи с освобождением населенного пункта Мемрик в ДНР были направлены в расположение 228-го гвардейского мотострелкового Ленинградско-Павловского Краснознаменного полка. Белоусов похвалил бойцов за проявленные напор и доблесть при выполнении поставленных задач.

«Сегодня, уничтожая врага на Красноармейском направлении, своей отвагой, упорством и воинским мастерством воинская часть доказывает, что полк по праву носит почетное наименование „гвардейский“, — приводится в телеграмме.

Ранее мы рассказывали, как российские военнослужащие освободили поселок Мемрик на территории Донецкой Народной Республики.