Белый дом нашел причину пробуксовки контрнаступления Киева

По словам представителя Белого дома Джона Кирби, у ВС РФ было время подготовиться к контратаке, так как погода не благоволила украинцам. В некоторых местах, уточняет Кирби, русские успели вырыть глубокие окопы.

Напомним, что так называемое контрнаступление Украины началось 4 июня на трех направлениях: артемовском, южнодонецком и запорожском. Напомним, ранее мы рассказали о гибели бойца с позывным Самара – он спасал раненого товарища. Подробности читайте в материале.