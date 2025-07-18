Белый дом расследует использование автопера для подписи Байдена

Администрация США начала официальное расследование обстоятельств использования автопера для подписи документов бывшим президентом Джо Байденом. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, пишет ТАСС .

В рамках расследования администрация запросила соответствующие документы из Национального управления архивов и документации. Это решение было принято после обнародования информации о практике использования автографа экс-президента.

Ранее стало известно, что в процессе работы администрации Байдена было задействовано четыре сотрудника Белого дома, которые использовали автопер для подписи документов от имени президента. Эту информацию подтвердил председатель комитета по надзору и правительственной реформе палаты представителей Конгресса США республиканец Джеймс Комер.

Ранее сообщалось, что у Дональда Трампа диагностировали хроническое заболевание.