Белый дом возмущен попытками республиканцев помешать помощи Украине

Администрация Джо Байдена не раз заявляла, что США готовы оказывать всевозможную помощь киевским властям до тех пор, пока это будет необходимо, и в любых количествах. Однако, по словам пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, представители республиканцев и их шаги в Конгрессе мешают выполнению этого обещания.

Она подчеркнула, что президент Байден обратил внимание на последние действия республиканцев. По ее словам, американский лидер считает, что республиканцы мешают оказывать помощь партнерам и союзникам Америки.