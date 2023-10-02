Белый дом возмущен попытками республиканцев помешать помощи Украине
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Администрация президента недовольна попытками республиканцев помешать Америке оказывать помощь Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Администрация Джо Байдена не раз заявляла, что США готовы оказывать всевозможную помощь киевским властям до тех пор, пока это будет необходимо, и в любых количествах. Однако, по словам пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, представители республиканцев и их шаги в Конгрессе мешают выполнению этого обещания.
Она подчеркнула, что президент Байден обратил внимание на последние действия республиканцев. По ее словам, американский лидер считает, что республиканцы мешают оказывать помощь партнерам и союзникам Америки.