Белый дом выпустил опровержение информации о моратории на пошлины

Пресс-служба Белого дома опровергла появившиеся в средствах массовой информации данные о том, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп изучает вариант объявления 90-дневной паузы касательно применения новых импортных пошлин. Опровержение сведений опубликовано на странице пресс-офиса Белого дома в соцсети X.

«Неправда. Фейк-ньюз», — гласит ответ на тиражируемую новость.

Подобным образом в Белом доме отреагировали на изначально появившиеся на телеканале CNBC данные из интервью директора Национального экономического совета администрации Кевина Хассетта, который якобы сказал о том, что Трамп изучает вариант приостановки пошлин в отношении всех государств, исключая Китай.

Озвученная позиция Белым домом была аргументирована вырезкой из другого телевизионного интервью чиновника, где тот заявляет о том, что мнение Трампа про введении пошлин изначально заключалось в необходимости изменения подходов. Также подчеркивается, что Хассет не говорил приписываемых ему слов.

Ранее тарифная атака президента США была оценена в Европейском центральном банке.