Белый шторм: четыре района Сахалина оказались в зоне особой опасности 14 января

На Сахалине готовятся к приходу мощного циклона, который в понедельник, 14 января, принесет на остров сильную метель и ветер. По предупреждению Главного управления МЧС России по Сахалинской области, основному удару стихии подвергнутся четыре северных района.

Согласно данным ведомства, непогода затронет Охинский, Ногликский, Александровск-Сахалинский и Углегорский районы. Здесь ожидается сильный снегопад, метель и порывы ветра скоростью до 27 метров в секунду. Помимо этого, в семи районах центральной части острова, включая Александровск-Сахалинский, Смирныховский и Холмский, сохранится лавинная опасность.

В МЧС подчеркнули, что ситуация, связанная с прохождением циклона, взята на особый контроль. Спасательные службы и коммунальные предприятия приведены в режим повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные последствия непогоды, такие как снежные заносы, обрывы линий электропередач и нарушения в работе транспорта.

Ранее сообщалось, что снегопад в Москве стихает перед метелью в середине недели.