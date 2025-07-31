Bentley на гусеницах обнаружила полиция в Петербурге во время рейда

Во время рейда по автомастерским Санкт-Петербурга полицейские обнаружили очень необычный автомобиль — Bentley на гусеницах. Об этом сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке».

Полиция проверяла мастерские на предмет нелегальной деятельности и различного криминала. В итоге в одной из них правоохранители наткнулись на машину, которая наполовину является танком. Автомобиль элитной марки Bentley поставлен на гусеницы, это транспортное средство уже показывал в своих видеороликах автоблогер AcademeGa.

У полицейских не возникло никаких претензий к этой машине, в отличие от других. За время рейда они составили целый список различных нарушений: на некоторых обнаруженных машинах стояли давно не действующие номера, на других выявлена слишком темная тонировка.

Помимо автомобилей полиция проверила порядка 300 человек, работающих в автосервисах. В итоге девять из них будут выдворены из России за нарушение миграционных законов.

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