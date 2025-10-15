Бензин АИ-92 исчезает с ряда АЗС в крупном российском городе

Осенью 2025 года Новосибирск столкнулся с парадоксальной топливной ситуацией: на фоне общего роста цен независимые автозаправочные станции приостановили розничную продажу бензина АИ-92 и АИ-95. Ситуацию прокомментировал «Om1 Новосибирск» руководитель регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

Ярким примером стала сеть «Прайм», официально объявившая о прекращении отгрузок с НПЗ. В официальном заявлении компании объяснили, что ключевой причиной стала нехватка мощностей нефтеперерабатывающих заводов, что уже привело к прекращению отгрузок и может спровоцировать дальнейший рост цен в зависимости от внутренней конъюнктуры нефтяного рынка.

При этом на заправках крупных сетей, таких как «Газпромнефть», найти АИ-92 пока не составляет труда. Вячеслав Ашурков поясняет, что кризис ударил в первую очередь по мелким игрокам, не имеющим долгосрочных договоров и значительных резервов. Он подтвердил, что на некоторых мелких АЗС в Новосибирске действительно пропали АИ-92 и АИ-95.

По оценке эксперта, ситуация может резко измениться, если дефицит доберется до крупных сетевых АЗС. Однако пока ситуация спокойна.

Власти региона со своей стороны пытаются стабилизировать положение, заявляя, что по результатам мониторинга остатки топлива на АЗС не уменьшаются.

