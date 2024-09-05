Бензин АИ-95 исчез с большинства АЗС Рязани

С большого количества АЗС Рязани исчез бензин марки АИ-95. Об этом сообщило 7info.

Ранее в соцсетях жителей города стали появляться сообщения, что на заправках таких производителей, как«Газпром» и «Спецнефтепродукт», он отсутствует уже неделю.

Жители сообщают о том, что на самих АЗС не могут дать ответа на вопрос, когда возобновятся поставки.

При этом в соцсетях отсутствуют данные о нехватке АИ-95 в прочих регионах РФ.

Ранее на одной из рязанских заправок устроили «распродажу» бензина АИ-95.