На одной из рязанских заправок устроили «распродажу» бензина АИ-95
Фото: [Медиасток.рф]
В Рязани на одной из АЗС во вторник внезапно стала указываться цена бензина марки АИ-95 50 рублей. Об этом сообщило 7info.
В соцсетях пользователи стали иронично отмечать, что в городе стартовала распродажа этой марки топлива. При этом в посте также подчеркивается, что на тех АЗС по такой цене бензин не отпускали.
Предполагается, что ошибочно указанная на стеле заправки стоимость 95-го бензина появилась из-за сбоя.
Ранее сообщалось, что цена бензина Аи-95 приблизилась к историческому рекорду.