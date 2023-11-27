Бердянск в Запорожской области начал уходить под воду из-за шторма

Как информирует ТАСС со ссылкой на региональные оперативные службы региона, к настоящему времени центральные улицы города Бердянска, находящегося на побережье Азовского моря, полностью затоплены из-за шторма.

Информации о пострадавших или каки-либо разрушениях в Бердянске в следствии разбушевавшейся морской стихии - не поступало. Вода продолжает прибывать.

«В результате шторма центральная часть Бердянска подтоплена. Вода прибывает со стороны моря из-за сильного ветра», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за обрушившейся непогоды на Крымский полуостров больше 40 тысяч человек оказались без света. Восстановительные работы планируется начать не раньше полуночи, когда ветер ослабнет. Понедельник, 27 ноября, объявлен в Крыму выходным днем.

Кроме того стало известно, что в Крыму из-за стихии экстренно перекрыты участки дорог между селом Морское и городом Судак на Южном берегу Крыма, а также в Сакском районе между поселками Митяево и Трудовое.