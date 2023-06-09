«Берем запас провизии на шесть дней, а дальше все приносят «ноги»: боец СВО рассказал, как ходит на задания

Работа снайпера чем-то схожа со специальностью разведчика. Уходя на неделю или три, стрелки не знают, насколько затянется поход. Поэтому они тщательно собираются в дорогу. Как именно, нам рассказал один из опытных бойцов Виктор Р., который сейчас находится «за ленточкой».

Наш собеседник отметил, что сменную одежду стрелки не берут, чтобы не носить с собой лишний вес. Всякие погодные капризы приходится мужественно терпеть. Есть определенный набор вещей, которые снайперы кладут с собой в рюкзак. Причем от времени года набор необходимого не меняется, чтобы летом не привыкать к легкому весу, объясняет Виктор.

В поклаже, по его словам, всегда оказываются специфические приборы. Они помогают справляться с задачей: видеть ночью, чувствовать ветер и определять температуру воздуха.

«Если мы выходим на задание — неважно, на неделю или на месяц — мы берем с собой запас еды и воды на шесть дней. После этого срока нам доставляют провизию «ноги» — сослуживцы, которые отвечают за передачу необходимого. Мы отходим на 7–8 километров от базирования, и каждый раз к нам доходят», — отмечает снайпер.

Как говорит контрактник, все время на задании стрелки спят в окопах на земле в толстом спальнике. Выручают окопные свечи, которые привозят грузовиками с помощью из Ростова. Их изготавливают неравнодушные россияне. Бойцы с радостью принимают гостинцы и приветы из мирной жизни.

«Нам очень хорошо помогают, привозят медикаменты, бинты, жгуты и масксети. Свечи, с помощью которых можно подсветить кругом и согреться. Все доходит по назначению», — благодарит активистов стрелок.

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