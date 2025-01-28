Беременная Анна Заворотнюк вернулась из Москвы в Дубай, чтобы исполнить мечту

Дочь известной киноактрисы Анастасии Заворотнюк Анна приехала в Дубай, чтобы исполнить свою давнюю мечту и попасть на концерт Green Day. Об этом рассказало издание Voice.

Анна Заворотнюк уже длительное время живет на два дома, которые находятся в Москве и в Арабских Эмиратах. Две недели назад она снова вернулась в Дубай, и после этого сумела исполнить свою мечту, посетить концерт группы Green Day, которую любит еще с подросткового возраста.

«Клипы часто крутили на канале с альтернативной музыкой. Если бы мне тогда сказали, что я попаду к ним на концерт со своим мужем и будучи, можно сказать, на сносях, я бы не поверила», — указала Анна.

Заворотнюк добавила, что прививает хороший музыкальный вкус своему еще нерожденному ребенку. Она была счастлива мероприятию, и на его протяжении пританцовывала и подпевала исполнителям, совсем не боясь собравшейся толпы.

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